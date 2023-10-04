«Убери ноги с памяти героям»: подписчики Волочковой требуют призвать ее к ответственности
Подписчики артистки считают, что она нарушила статью о дискредитации российской армии
Балерина Анастасия Волочкова поделилась постом, который разозлил ее подписчиков. Они считают, что звезда ведет себя крайне неадекватно. Так, знаменитость выложила снимок, на котором она позирует рядом с военным самолетом. И все бы ничего, но Анастасия решила закинуть ногу на крыло воздушного судна.
«Ни дня без движухи» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она кадр.
После этого пользователи Сети требуют призвать Волочкову к ответственности. Они напомнили балерине про статью УК о дискредитации российской армии.
«Убери ноги с памяти героям, вообще уже ни стыда ни совести», «Испанский стыд! Вы в курсе, что сейчас осквернили память летчиков Вов?», «Знала что с головой не дружит, но чтоб до такой степени», — разгневались на знаменитость в комментариях.