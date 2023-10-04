«Убери ноги с памяти героям, вообще уже ни стыда ни совести», «Испанский стыд! Вы в курсе, что сейчас осквернили память летчиков Вов?», «Знала что с головой не дружит, но чтоб до такой степени», — разгневались на знаменитость в комментариях.