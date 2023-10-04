«Мои ноги приносят славу России»: Волочкова ответила хейтерам в соцсетях

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила NEWS.ru, что является патриотом своей страны, а фотографию со шпагатом на монументе времен Великой Отечественной войны она сделала «без задней мысли». По ее словам, она каждый день долго и упорно работает, чтобы радовать поклонников, и добавила, что будет закидывать ногу куда захочет. Она призналась, что комментарии юзеров из-за шпагата ее возмутили, поскольку она всегда поддерживала Россию и ее народ.