Помощница Бари Алибасова о восстановлении шоумена: «Все, что надо — он делает»

Помощница шоумена Бари Алибасова Елена рассказала в беседе с "Пятым каналом", что сейчас артист восстанавливается после третьей операции на позвоночнике.

© Anatoly Lomokhov/Global Look Press

"Все, что надо - он делает. Не говорит, что ему нравится, что не нравится. Есть слово "надо", - подчеркнула женщина.

По словам Елены, Алибасов занимается на комплексном тренажере и особое внимание уделяет мышцам спины и ногам. Ему помогает внучка бывшей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна.

Помощница шоумена добавила, что ему также прописала строгая диета, однако иногда артист позволяет себе отступления от здорового питания.

В конце августа Алибасов показал, как занимается спортом с внучкой-бодибилдершей Федосеевой-Шукшиной. Женщина несколько лет назад увлеклась бодибилдингом. Она говорила, что ни бабушка, ни мать актриса Мария Шукшина не поняли, зачем она "раскачалась", но спортсменка давно мечтала о такой форме, поэтому не отступила от цели.