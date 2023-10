Киркоров заявил о краже у Лазарева победы на «Евровидении»

Киркоров отметил, что в 2016 году, когда его коллега впервые представил Россию на международном музыкальном конкурсе с композицией You are the only one, за Лазарева проголосовала вся Европа, однако его победа была украдена, о чем «все знают». Тогда артист занял на «Евровидении» третье место, а победителем конкурса стала украинская исполнительница Джамала.