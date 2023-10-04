Киркоров заявил о краже у Лазарева победы на «Евровидении»

«Но ты нашел в себе силы и еще раз повторил успех. Но снова было что-то не то, вы сами знаете, в какое непростое время мы живем. Но страна гордится тобой, что ты так достойно представил Россию на главной музыкальной Олимпиаде. И я горжусь тобой!» — подчеркнул Киркоров.