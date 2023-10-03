Группа «Ария» отменили концерт в Ставрополе в день выступления

«Просто не описать словами, как мы расстроены. В первый раз в жизни купили билеты на концерт, хотели, чтобы «Ария» была первой в списке наших походов. И такая подлянка. За месяц планировали планы, готовились… Разочарование не выразить никакими словами», — написала одна из поклонниц.