Асмус сыграла спектакль со сломанной ногой
Актриса Кристина Асмус, получив сложный перелом ноги со смещением на съемочной площадке в Выборге, не прекратила активную работу.
Накануне актриса отыграла спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" в театре Ермоловой, при этом зрители, не знавшие об операции, не догадались, что она находится на сцене с гипсом.
"В гримерке меня встречали аплодисментами и словами, что это был мой лучший спектакль. Насчет лучшего не знаю, но было, правда, нереально!! Надеюсь, сломанная нога тут ни при чем", - поделилась Асмус в соцсети, запрещенной в РФ.
Актриса также сообщила, что билетов на следующий спектакль осталось немного и посоветовала брать билеты на ноябрь
В конце сентября Асмус подкосила ротавирусная инфекция.