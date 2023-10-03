Асмус сыграла спектакль со сломанной ногой

"В гримерке меня встречали аплодисментами и словами, что это был мой лучший спектакль. Насчет лучшего не знаю, но было, правда, нереально!! Надеюсь, сломанная нога тут ни при чем", - поделилась Асмус в соцсети, запрещенной в РФ.