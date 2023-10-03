Сергей Зверев раскрыл секрет молодости Пугачевой

Шоумен и стилист Сергей Зверев заявил в беседе с mk.ru, что певица Алла Пугачева сохраняет молодость из-за отсутствия зависти.

Зверев уверил, что Пугачева никогда никому не завидует. Он считает это очень важным фактором в сохранении красоты. По его мнению, женщина быстро стареет, когда завидует другой. Он считает, что у подобных дам появляются второй подборок и "гусиные лапки".

"У Аллы нет зависти, поэтому она в любом возрасте - красотка. Еще нельзя "чур-чурить" (заниматься магией). Алла никогда этого не делала. Поэтому и выглядит шикарно", - заключил шоумен.

В октябре 2022 года Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным улетела из России в Израиль.

В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало "осуществление политической деятельности", среди иностранных источников финансирования нашли украинские.