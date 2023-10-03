«Писали, что в сентябре приходили… В сентябре они ничего не вручали, они просто его искали. Пока ничего после этого не изменилось. А кто вам сказал, что вчера приходили? Я такие комментарии не давал. Полицейские приходили после того, как Даня приезжал и Екатерина Мизулина сообщила, что он приехал на пару дней в Москву… В тот момент его искали трое полицейских. Мы Даню не видели, со слов полицейских, они хотели установить его местонахождение и вручить повестку, потому что их направил военкомат – а не то чтобы им самим это надо. Вчера никто не приходил», - сказал собеседник НСН