Баста подарил жене автомобиль за 70 миллионов рублей

Музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста, сделал супруге Елене дорогостоящий подарок. Об этом Елена Пинская-Вакуленко сообщила в Instagram.
Жена рэпера опубликовала фотографию пары кроссовок и написала трогательный пост о щедрости Басты.
"Вчера Вася подарил мне те самые кроссовки! Помните мой пост про день города в 1997-м и первые Nike? Мы его даже особо и не обсуждали, как и все мои посты в Instagram. Мы 16 лет вместе, а он до сих пор так внимателен ко мне. Как же это ценно! Восхищаюсь тобой и твоим умением делать меня счастливой", — написала Елена Пинская-Вакуленко.
В конце поста она добавила, что помимо кроссовок получила в подарок Rolls-Royce Cullinan, примерная стоимость которого составляет 70 миллионов рублей.
Баста начал свою музыкальную карьеру в 1997 году, когда стал участником группы "Психолирик". В 1999 году коллектив был преобразована в "Касту". Певец стал наиболее известен после выхода песни "Моя игра". В 2006-м артист выпустил свой дебютный альбом "Баста 1".