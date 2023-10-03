Баста подарил жене автомобиль за 70 миллионов рублей

"Вчера Вася подарил мне те самые кроссовки! Помните мой пост про день города в 1997-м и первые Nike? Мы его даже особо и не обсуждали, как и все мои посты в Instagram. Мы 16 лет вместе, а он до сих пор так внимателен ко мне. Как же это ценно! Восхищаюсь тобой и твоим умением делать меня счастливой", — написала Елена Пинская-Вакуленко.