Даню Милохина призвали в армию

Блогер Даня Милохин официально призван в армию, повестку принесли по месту воинского учета в Анапе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, повестку блогеру доставили в рамках осеннего призыва, однако отец тиктокера Дмитрий Тюленев отказался ее принимать, заявив, что его сын находится за границей.

«Гости ушли, пообещав вернуться», - отмечает Mash.

Ранее Даня Милохин оказался в центре скандала после того, как спел гимн Украины в стриме. Затем он уехал из России в ОАЭ.

В этом сентябре он ненадолго вернулся в Россию. Его визит вызвал бурное негодование в социальных сетях. А глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать Милохина в армию - для «патриотического воспитания». После этого блогер вновь уехал в ОАЭ.