Даню Милохина призвали в армию
Блогер Даня Милохин официально призван в армию, повестку принесли по месту воинского учета в Анапе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, повестку блогеру доставили в рамках осеннего призыва, однако отец тиктокера Дмитрий Тюленев отказался ее принимать, заявив, что его сын находится за границей.
«Гости ушли, пообещав вернуться», - отмечает Mash.
Ранее Даня Милохин оказался в центре скандала после того, как спел гимн Украины в стриме. Затем он уехал из России в ОАЭ.
В этом сентябре он ненадолго вернулся в Россию. Его визит вызвал бурное негодование в социальных сетях. А глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать Милохина в армию - для «патриотического воспитания». После этого блогер вновь уехал в ОАЭ.
В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в интервью аналитическому порталу «Абзац», что готов предоставить блогеру второй шанс, так как в артиллерии требуются номера расчетов. При этом он отметил, что в первые дни не доверит Милохину подавать снаряды, а направит его на земляные работы.