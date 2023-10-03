Жена Игоря Николаева впервые высказалась после госпитализации артиста

Жена композитора Игоря Николаева, певица и актриса Юлия Проскурякова рассказала о своих переживаниях, связанных с госпитализацией супруга. Как сообщает РИА Новости, в популярной соцсети она опубликовала пост, в котором заявила, что отвлеклась от происходящего благодаря съемкам.

Проскурякова заявила, что завершила съемки в сериале «Детектив на все руки 2». Она поблагодарила команду, поскольку этот проект «очень вовремя» произошел в ее жизни.

«Благодаря ему и ребятам, которые проявляли ко мне чуткость, такт и заботу, я смогла пережить волнительные времена и отвлечься с помощью работы. Люблю всех очень», — заявила она.

Напомним, что 15 сентября СМИ сообщили, что Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем. Состояние композитора оценивалось как тяжелое. Позднее стало известно, что Николаев перенес операцию по коронарному шунтированию. Врачи также оценивали его состояние как тяжелое.