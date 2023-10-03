«Мой брат сидит в тюрьме»: комик Незлобин о тяжелых событиях в своей семье

В недавнем интервью Катерине Гордеевой* юморист поделился историей о своем брате, который на данный момент находится в тюрьме в России .

Родственник Незлобина занимал должность начальника управления культуры в Свердловской области . В прошлом году мужчину приговорили к пяти годам колонии за коррупционную деятельность, помимо срока, Максим Незлобин обязан выплатить штраф, как сообщает телеграм-канал.

Александр нашел адвоката для брата, но попросил не посвящать его в подробности дела. Также Незлобин рассказал, что проблемы с братом и геополитическая ситуация— не единственные потрясения в его жизни. В прошлом году у комика скончался отец.