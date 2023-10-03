Филипп Киркоров рассказал, кого считает номером один на российской сцене

«Царица — не та, кто ставит себя выше других. Она — та, кто знает себе цену. В ней есть сила, гордость и самоуважение. Она знает, что такое верность, и что такое предательство. Но при этом всегда помнит, что доброта сильнее ненависти», — рассказала Asti.