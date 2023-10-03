Бородина назвала причину новой волны нападок со стороны Собчак

Телеведущая Ксения Бородина считает, что причиной нападок со стороны журналистки Ксении Собчак стало нежелание идти к ней на интервью. Как сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!», в популярной соцсети она снова ответила на критику своей бывшей коллеги по проекту «Дом-2».

Напомним, что недавно Собчак обвинила Бородину в отсутствии поддержки «королевы марафонов» Елены Блиновской. Журналистка отметила, что раньше блогер возила телеведущую «в Париж на шоппинг».

В посте Бородина призналась, что ей льстит, когда Собчак посвящает ей «аж два своих Telegram-канала», однако ей неприятна ее ложь. Она подчеркнула, что поддерживает Блиновскую, которая находится под домашним арестом, однако делает это непублично.

«Я знаю, сложно пережить, что Блиновская возила меня на шопинг в Париж, но я тебя успокою. Я сама все оплачивала в магазинах, никто меня не одевал», — добавила Бородина.

Телеведущая также заявила, что на ее имени ежедневно пиарятся, а отвечает своим оппонентам она «крайне редко и по настроению».