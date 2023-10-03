Ляйсан Утяшева поделилась пикантным фактом интимной жизни с Павлом Волей

Уверены, если бы гимнастка Ляйсан Утяшева и комик Павел Воля выдали прям все свои секреты счастливого брака, то из них можно было бы собрать книгу. Но пока до книги далеко — самая милая и крепкая пара отечественного шоу-бизнеса дозирует лайфхаки и делится ими по чуть-чуть. Вот, к примеру, накануне о пикантном факте интимной жизни с мужем обмолвилась телеведущая.

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В свежем выпуске YouTube-шоу «Дерзкая готовка» Ляйсан призналась, что именно помогает поддерживать страсть в отношениях спустя годы (возлюбленные вместе уже более 10 лет).

Секс, по ее признаниям, можно разнообразить без пресловутых ролевых игр и прочих вспомогательных инструментов, а улучшая здоровье и физическую форму.

«Ты никакими игрушками и никакими развратами не дашь импульс, это будет только визуалка, а когда ты поддерживаешь в молодости те или иные органы и вообще свой организм, выносливость, он сам откликнется, вообще ничего не надо», — делится она и добавляет, что по сей день поддерживает растяжку, что и остальным советует делать. Кстати, Воля к ее рекомендации уже прислушался и вместе с женой работает над телом.

А вот Полина Трубенкова (более известная как Мадам Кака), которая и стала гостем кулинарного проекта, с Утяшевой согласилась не во всем: она заверила, что Ляйсан и Паше попросту повезло с тем, что на интимную жизнь они смотрят одинаково.