Филипп Киркоров назвал главную певицу страны

Филипп Киркоров назвал Анну Асти главной певицей страны
Певец Филипп Киркоров заявил, что считает Анну Асти главной певицей страны. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По его словам, альбом Асти «Феникс» стал знаковым, а «каждая вторая песня из него залетала в тренды».
«Я одним из первых услышал новый альбом Ани («Царица»). Она сегодня номер один на нашей сцене. Аня — настоящая царица. Не зря и альбом так называется», — заявил Киркоров.
О своём новом альбоме рассказала и сама Асти. По её словам, каждая песня в альбоме является отдельной историей.
«Этот альбом про силу женщины. Я хочу обратить внимание на то, как много её в каждой. Мне искренне хочется, чтобы каждая из вас всегда помнила о том, что она особенная. Что в вас уже от природы есть все те качества, которые делают вас Царицей. И я хотела бы, чтобы каждый мужчина видел в нас не просто красотку, а сложную и многогранную личность», — рассказала певица.
Ранее Киркоров рассказал о возможной женитьбе на певице Миле Романиди.