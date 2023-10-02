Филипп Киркоров назвал главную певицу страны

«Этот альбом про силу женщины. Я хочу обратить внимание на то, как много её в каждой. Мне искренне хочется, чтобы каждая из вас всегда помнила о том, что она особенная. Что в вас уже от природы есть все те качества, которые делают вас Царицей. И я хотела бы, чтобы каждый мужчина видел в нас не просто красотку, а сложную и многогранную личность», — рассказала певица.