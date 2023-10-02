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Филипп Киркоров назвал Анну Асти главной певицей страны

Певец Филипп Киркоров заявил, что считает Анну Асти главной певицей страны. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Филипп Киркоров назвал главную певицу страны
© РИА Новости

По его словам, альбом Асти «Феникс» стал знаковым, а «каждая вторая песня из него залетала в тренды».

«Я одним из первых услышал новый альбом Ани («Царица»). Она сегодня номер один на нашей сцене. Аня — настоящая царица. Не зря и альбом так называется», — заявил Киркоров.

О своём новом альбоме рассказала и сама Асти. По её словам, каждая песня в альбоме является отдельной историей.

«Этот альбом про силу женщины. Я хочу обратить внимание на то, как много её в каждой. Мне искренне хочется, чтобы каждая из вас всегда помнила о том, что она особенная. Что в вас уже от природы есть все те качества, которые делают вас Царицей. И я хотела бы, чтобы каждый мужчина видел в нас не просто красотку, а сложную и многогранную личность», — рассказала певица.

Ранее Киркоров рассказал о возможной женитьбе на певице Миле Романиди.

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