Татьяна Буланова отреагировала на угрозы проклятья от Андрея Разина

Заслуженная артистка России певица Татьяна Буланова ответила на угрозы экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который пригрозил смертью и болезнями артистам, участвующим в трибьюте в честь 50-летия Юрия Шатунова 17 октября, пишет «Абзац». Исполнительница выразила недоумение по поводу высказываний коллеги и призвала организаторов предстоящего концерта повысить меры безопасности.

Он физически не угрожает, он угрожает молиться, чтобы все заболели. Не знаю насчет охраны, но на месте организаторов я бы какие-то меры приняла. Я не понимаю, что произошло и почему он так себя ведет, — заявила Буланова.

Ранее Разин пообещал проклясть артистов, которые собираются принять участие в «сатанинском» концерте в «Крокус Сити Холле», посвященном памяти Юрия Шатунова. Музыкант сообщил, что будет молиться, чтобы всех, кто выйдет на сцену в этот день, настигли болезни и смерть. Разин также подчеркнул, что «никто и никогда не выживал», если шёл против него. В списке исполнителей заявлены Сергей Жуков, Клава Кока, SHAMAN, Люся Чеботина, Лариса Долина и Татьяна Буланова.

До этого сообщалось, что Разин не появился на церемонии открытия памятника Юрию Шатунову, о чем сообщила поклонница музыканта. Она подчеркнула, что не рассчитывала увидеть здесь Разина, а также напомнила о судебных тяжбах между продюсером и певцом.