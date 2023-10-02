С Mash взыскали 350 тыс. рублей по иску Крида

С телеграм-канала Mash взыскали 350 тыс. рублей по иску певца Егора Крида (настоящая фамилия - Булаткин) в связи с публикацией поста о его причастности к неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда Москвы.

Так, им был частично удовлетворен иск певца. Суд постановил признать сведения, распространенные Mash, не соответствующими действительности, запретить их распространение и опровергнуть в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу.

Криду также необходимо уплатить госпошлину в размере 900 рублей. До этого певец потребовал с Telegram-канала другую сумму - 1 млн рублей.

Согласна материалам дела, Крид принял решение о подаче иска после того, как Mash сообщил о попадании певца в так называемый черный список МВД, куда входят блогеры и известные люди, которых ведомство собирается проверять на неуплату налогов и отмывание средств.

Крид не впервые подает иск к Telegram-каналу. В июне он потребовал о взыскании 4 млн рублей из-за новости о якобы получении певцом гонорара за участие в проекте «Разговоры о важном».