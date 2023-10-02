Боня заморозит яйцеклетки, чтобы родить сына

Пока я в Москве, решила не терять времени даром. Приехала в клинику на полный чекап... Решила заморозить яйцеклетки. В моем возрасте, конечно же, это уже последний шанс, так как обычно это делают до 35 лет. Но так как я на здоровом образе жизни, то, возможно, еще все получится. Если все пройдет хорошо, то хочу в будущем еще сыночка, — сообщила Боня.