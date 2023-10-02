Украинская певица Анна Асти получила российский паспорт

Три года назад исполнительница вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина. Тогда Анна получила разрешение на временное проживание в России, а затем звезда хотела оформить вид на жительство. Однако с паспортом знаменитость решила не торопиться.

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Асти заявляла, что с российским паспортом она может не попасть родину, где у нее семья, которую она часто навещает. И вот сейчас Анна стала гражданкой РФ.