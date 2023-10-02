Россияне назвали лучшего певца 2023 года

33% россиян назвали лучшим певцом в этом году исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие 1600 жителей страны старше 18 лет.

Чаще за Дронова отдавали свой голос женщины (35% против 29% среди мужчин), люди старше 45 лет (41-42%), а также жители Дальнего Востока и Урала (51 и 43% соответственно).