Россияне назвали лучшего певца 2023 года
33% россиян назвали лучшим певцом в этом году исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие 1600 жителей страны старше 18 лет.
Второе место занял Олег Газманов (11%) — в 2022 году он был признан россиянами лучшим певцом. Третье место у Николая Баскова (10%), четвертое — у Сергея Лазарева (8%). Пятую строчку разделили Григорий Лепс и Филипп Киркоров — лучшими артистами их считают по 7% респондентов. Еще 5% выбрали Льва Лещенко.
Чаще за Дронова отдавали свой голос женщины (35% против 29% среди мужчин), люди старше 45 лет (41-42%), а также жители Дальнего Востока и Урала (51 и 43% соответственно).
Лучшей певицей признали Полину Гагарину — за нее свой голос отдали 19%. Она возглавляла рейтинг ВЦИОМ и в 2022 году. Второе место заняла Лариса Долина (11%), а третье — Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Anna Asti (6%).