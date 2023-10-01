Мать Виктории Бони сравнила телеведущую с китайцем после пластики

Недавно телеведущая Виктория Боня опубликовала в своем блоге реакцию матери на свое преображение после пластической операции.

Мама звезды назвала дочку «китаеночком». Она пошутила, что все еще узнает свою дочь после операции.

— Нет, совершенно не страшно. Глазки, я бы даже сказала, приоткрылись. Пошире стали. Ну, не пошире стали, а повыразительнее. <…> Губочки хорошенькие, как всегда, — сказала она в опубликованном видео в Telegram-канале Бони.

По ее мнению, телеведущая стала выглядеть моложе.

Боня сделала пластическую операцию в американской клинике, изменив форму глаз. Обеспокоенные подписчики заметили, что нос Бони стал значительно меньше, и поспешили обсудить это в соцсетях. Сама телеведущая старается с иронией относиться к хейту по поводу перенесенной ею пластики лица, однако ей дается это нелегко. Недавно блогерша не сдержала эмоций и прослезилась.