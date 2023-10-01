Орлова переезжает в новый дом

Ольга Орлова не так давно ставшая во второй раз мамой, переезжает в новый загородный дом, обустройством которого занималась последний год. Э

кс-солистка «Блестящих» на страничке в социальной сети выложила видеоролик с экскурсией по коттеджу и участку. Там завершены практически все работы, расставлена мебель и все устроено для комфортной жизни, - пишет СтарХит.

Осенью прошлого года Ольга вместе с супругом Валерием, после того как на свет появилась дочь Аня, приобрела земельный участок в Подмосковье. Они решили построить большой дом. Помимо них, в дом и 21-летний сын Артем от первого брака артистки. Будут рады просторам и любимые питомцы звезды – четыре собаки и кошка.

В 2019 году Орлова встретила бизнесмена Валерия. Они познакомились в ресторане. Валерий обратил внимание на артистку и решил действовать.