Семенович объяснила пользу фильмов для взрослых

Анна Семенович ответила на вопрос одной из своих подписчиц о том, можно ли считать нормой, если муж втайне смотрит фильмы для взрослых.

По мнению певицы, ничего плохого в этом нет. Более того, она удивлена, что женщина переживает по подобному поводу. Она считает, что интересоваться подобными фильмами нормально для мужчины, а ненормально то, что ему приходится делать это тайком. Она посоветовала своей респондентке отбросить излишнюю консервативность и принять участие в таких просмотрах. Анна убеждена, что это освежит их отношения с любимым, - отмечают dni.press.