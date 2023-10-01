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Валерия рассказала об условиях развода с Пригожиным

Российская эстрадная певица Валерия заявила, что не сможет простить мужа, продюсера Иосифа Пригожина, в случае измены. Об условиях развода с шоуменом она рассказала в программе «Однажды» на НТВ, выпуск доступен на сайте телеканала.

Валерия рассказала об условиях развода с Пригожиным
© lenta.ru

55-летняя артистка сообщила, что не будет терпеть такого отношения и сразу уйдет от Пригожина. Она подчеркнула, что в их семье нет ревности, так как супруги всегда находятся рядом, а Пригожин никогда не давал ей повода, чтобы усомниться в его преданности.

«Если он мне завтра изменит, то точно нет. За этим кроется обман. Измена — предать твое доверие, веру в тебя. Но нам даже поревновать-то не приходится, поскольку мы всегда рядом. Знаем каждый шаг друг друга», — поделилась исполнительница.

Ранее Валерия раскрыла секрет молодости и стройности, заявив, что ежедневно занимается спортом и правильно питается, чтобы быть в хорошей форме. Она также отметила, что не делит прожитые годы на определенные этапы.

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