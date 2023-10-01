Валерия рассказала об условиях развода с Пригожиным

Российская эстрадная певица Валерия заявила, что не сможет простить мужа, продюсера Иосифа Пригожина , в случае измены. Об условиях развода с шоуменом она рассказала в программе «Однажды» на НТВ, выпуск доступен на сайте телеканала.

55-летняя артистка сообщила, что не будет терпеть такого отношения и сразу уйдет от Пригожина. Она подчеркнула, что в их семье нет ревности, так как супруги всегда находятся рядом, а Пригожин никогда не давал ей повода, чтобы усомниться в его преданности.