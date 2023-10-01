Галкин* высмеял организаторов отмененных концертов в Казахстане

«Сегодня выясняется, что одновременно в один день в Астане и Алматы в одном зале ломается механика сцены, а в другом водопровод. Потом оба зала хором из-за двухнедельного ремонта мои концерты отменяют! И это что? В связи с этим несколько мыслей: не могу ли я помочь залам с ремонтом? Может успеем?» — написал Галкин.