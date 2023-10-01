Хайдаров не явился на досудебные переговоры
Адвокат Славы и Любови Успенской Елена Сенина была инициатором встречи с Тимуром Хайдаровым, на которой стороны могли бы решить проблемы в досудебном порядке. Это называется процедурой медиации.
Однако на сегодняшней встрече, которая должна была состояться в Европейском медицинском центре, вместо Хайдарова пришел его представитель, адвокат Андрей Мамонов. Хайдаров же объяснил, что не появился из-за нарушения условий конфиденциальности, - пишет «Комсомольская Правда».
«Хочу ответить всем и сразу. Уже, кажется, все в мире знают о «конфедециальной» медитации Сениной. Для тех, кто не в курсе, медиация – это способ досудебного решения. Когда госпожа Елена Сенина обратилась ко мне с предложением принять участие в медиации, я согласился, не раздумывая. Но, когда я увидел сюжет на федеральном ТВ-канале, где были разглашены условия встречи, и где почему-то было сказано о том, что я не буду участвовать в ней, я задумался. Для чего все это?
Первый ответ, который приходит на ум — Сениной все это нужно исключительно для личного пиара.
И да — наш представитель, все же готов участвовать в медиации, которая должна состояться. Еще раз подчеркиваю — мы готовы к переговорам, я это много раз говорил публично. Готова ли другая сторона, это вопрос», — заявил медик.
Скандальная история, в которой оказались задействованы звезды российского шоу-бизнеса и пластический хирург Тимур Хайдаров, набирает обороты. Выяснилось, что Хайдаров после громких разборок со Славой и Успенской вышел из состава учредителей клиники.