Хайдаров не явился на досудебные переговоры

«Хочу ответить всем и сразу. Уже, кажется, все в мире знают о «конфедециальной» медитации Сениной. Для тех, кто не в курсе, медиация – это способ досудебного решения. Когда госпожа Елена Сенина обратилась ко мне с предложением принять участие в медиации, я согласился, не раздумывая. Но, когда я увидел сюжет на федеральном ТВ-канале, где были разглашены условия встречи, и где почему-то было сказано о том, что я не буду участвовать в ней, я задумался. Для чего все это?