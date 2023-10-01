Концерты Галкина* отменили в Казахстане

В Казахстане отменили концерты юмориста Максима Галкина* (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Об этом пишет News.ru.

По данным портала, представители центрального концертного зала «Казахстан» 30 сентября рассказали в Instagram** (деятельность социальной сети запрещена в России), что в здании будет проходить ремонт водопровода. Технические работы продлятся не менее двух недель.

На следующий день, 1 октября, пресс-служба Дворца республики в Алматы сообщила в соцсетях, что произошла поломка механизмов сцены. Ремонт также займет не менее 14 дней.

Ранее Галкин пожаловался, что власти Казахстана ввели негласный запрет на его выступления в республике. По его мнению, это обусловлено нежеланием руководства страны идти на конфликт с российским истеблишментом.

Напомним, что в сентябре сорвался концерт шоумена в Таллине. Предположительно, организаторы не смогли реализовать билеты на выступление.

*Лицо, внесенное в России в список иноагентов.