Супруга Жигунова оскорблена сравнением с Заворотнюк

Викторию Ворожбит, нынешнюю супругу Сергея Жигунова, называют копией Анастасии Заворотнюк, с которой у актера ранее был роман. Виктория действительно очень похожа на звезду «Прекрасной няни», что ее совсем не радует, - рассказывает «Комсомольская Правда».

В итоге, когда подписчики в очередной раз провели параллель между ней и Заворотнюк, Ворожбит не выдержала и резко ответила фолловерам.

«Я похожа на себя и на маму с папой».

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит поженились в марте 2021 года. До этого актер был женат на Вере Новиковой. Пару связывали сложные отношения. Впервые актер женился на Новиковой в 1985 году и прожил в браке с ней 22 года. У них родилась дочь Мария, также Жигунов удочерил дочь Новиковой Анастасию.