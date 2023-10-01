Волочкова показала дорогостоящий подарок от поклонника

«Я вижу, что становлюсь все стройнее. Куда уж более? Но я сама счастлива стройности и подтянутости моего тела. И не только я. Секрета нет никакого. Все просто. Много физической нагрузки, практически отсутствие еды, яркие сексуальные эмоции, творчество и позитив!» - написала Волочкова.