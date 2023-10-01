Волочкова показала дорогостоящий подарок от поклонника
Анастасия Волочкова была гостьей шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Она рассказала, что ее поклонник преподнес ей кольцо с бриллиантом.
«Это бриллиант 4,9 карат, почти 5. Его мне подарил один мой ухажер, теперь ношу украшение под пальцем. Этот человек меня очень любит и восхищается мной, но это не мой молодой человек», - сообщила звезда.
Балерина особо отметила, что с этим человеком ее связывают исключительно дружеские отношения. И ее партнер не ревнует из-за подарков от других мужчин, - пишет gazeta.ru.
Анастасия Волочкова в микроблоге похвасталась стройной фигурой и раскрыла секрет хорошей физической формы.
«Я вижу, что становлюсь все стройнее. Куда уж более? Но я сама счастлива стройности и подтянутости моего тела. И не только я. Секрета нет никакого. Все просто. Много физической нагрузки, практически отсутствие еды, яркие сексуальные эмоции, творчество и позитив!» - написала Волочкова.