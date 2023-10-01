У Милявской и Николаева обнаружилась общая проблема

После летнего перерыва у представителей шоу-бизнеса начался концертный сезон. Однако у некоторых артистов неожиданно появилась серьезная проблема с заполняемостью залов. В частности, не продаются билеты на выступления Лолиты Милявской и Игоря Николаева.

У певицы запланирован концерт 14 ноября. Как сообщает 5 Канал со ссылкой на информацию с сайтов организаторов, не продано и половины мест при том, что цена стартует от полутора тысяч рублей.

У Игоря Николаева дела обстоят еще хуже. При стоимости билетов в 1700 рублей проданы лишь несколько рядов. Правда, возможно, исполнителю сильно навредила история с его болезнью. Теперь, после того как он заявил, что планирует продолжать концертную деятельность, есть шанс на улучшение продаж.

Игорь Николаев после операции на сердце принял решение сократить количество выступлений, а также рассматривать предложения о концертах поближе к Москве.