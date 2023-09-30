Салтыкова объяснила, почему красивые женщины часто бывают одинокими

«Тогда еще не так мешали шальные деньги, мы влюблялись, смогли испытать настоящую любовь, мы счастливые люди. Сейчас мне кажется, исключения всегда есть, но основная масса, конечно, страдает. Требования и деньги мешают всем, сложно сейчас влюбиться и найти любовь, особенно в больших городах», — объяснила Салтыкова.