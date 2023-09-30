Салтыкова объяснила, почему красивые женщины часто бывают одинокими
Ирина Салтыкова считает, что нынешнему поколению гораздо труднее найти свою любовь. Своими мыслями на эту тему певица поделилась в ходе интервью на одном из YouTube-каналов. Причем особенно сложно красивым девушкам, - пишет 5 Канал
«Красивая женщина, не могу сказать, что несчастна, но девчонки молодые чем красивее, тем сложнее им найти парня, может быть требования у них высокие, или парни боятся их, шарахаются, нужно быть очень смелым, чтобы подойти», — отметила Ирина.
И, конечно, Салтыкова упомянула нынешние меркантильные времена. Старшему поколению, по ее мнению, повезло больше.
«Тогда еще не так мешали шальные деньги, мы влюблялись, смогли испытать настоящую любовь, мы счастливые люди. Сейчас мне кажется, исключения всегда есть, но основная масса, конечно, страдает. Требования и деньги мешают всем, сложно сейчас влюбиться и найти любовь, особенно в больших городах», — объяснила Салтыкова.
Ранее российская певица Ирина Салтыкова во время телешоу «Звезды сошлись» призналась, что никогда не прибегала к помощи пластического хирурга. Однако медик с 24-летним профессиональным стажем Иван Руссо усомнился в искренности знаменитости и заявил, что артистка делала блефаропластику и круговую подтяжку лица.