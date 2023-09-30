Боня поделилась реакцией мамы на ее новую внешность

«Но, в целом, это ты. Главное, чтобы тебе было хорошо. Но я тебя узнала. Ты же говорила, что нужно еще два месяца на восстановление. Но выглядит не страшно, абсолютно… Глазки даже приоткрылись, пошире стали. Не пошире, а повыразительнее. Ну губочки хорошенькие, как всегда. Помолодела, естественно», - сказала мама Виктории.