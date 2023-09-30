Боня поделилась реакцией мамы на ее новую внешность
Виктория Боня микроблоге выложила видеоролик, в котором показала, как отреагировала ее мама на результаты работы пластического хирурга.
«Ой, ты мой китаеночек…», - сначала растерялась Галина Ивановна.
Потом она отметила, что все равно сразу узнала свою дочь, что та явно помолодела и, главное – чтобы ей самой все нравилось. Об этом рассказывает teleprogramma.pro.
«Но, в целом, это ты. Главное, чтобы тебе было хорошо. Но я тебя узнала. Ты же говорила, что нужно еще два месяца на восстановление. Но выглядит не страшно, абсолютно… Глазки даже приоткрылись, пошире стали. Не пошире, а повыразительнее. Ну губочки хорошенькие, как всегда. Помолодела, естественно», - сказала мама Виктории.
Ранее блогер и телеведущая Виктория Боня прокомментировала слухи о том, что МВД РФ проверит ее на мошенничество.
Боня назвала подобные слухи «бредом для дураков» и «очередной уткой», которые призваны только поднимать шумиху, не имея оснований.