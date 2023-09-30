Варнава рассказала об отношении мамы к Хрусталеву

«Она достаточно крупная женщина. Это как я и Хрусталев», - нашла общее Варнава. «Я его прямо совратила… Мне кажется, она также. Взяла нахрапом. Да и мать моя, кстати, тоже сыграла определенную роль в романе с Хрусталевым. До сих пор с телефоном ходит от него. Скорее всего и мать Кайли причастна…», - сказала актриса.