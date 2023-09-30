Варнава рассказала об отношении мамы к Хрусталеву
Екатерина Варнава рассталась с Дмитрием Хрусталевым около 10 лет назад. В беседе с Машей Миногаровой в шоу «Позавчерашние новости» артистка вспомнила подробности их совместного прошлого.
Екатерина призналась, что мама с теплотой вспоминает о ее бывшем избраннике. Женщина до сих пор пользуется мобильным, который он когда-то вручил. Об этом пишет СтарХит.
Когда речь зашла об отношениях модели Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе, Варнава отметила, что «Кайли чуть-чуть больше, чем он».
«Она достаточно крупная женщина. Это как я и Хрусталев», - нашла общее Варнава. «Я его прямо совратила… Мне кажется, она также. Взяла нахрапом. Да и мать моя, кстати, тоже сыграла определенную роль в романе с Хрусталевым. До сих пор с телефоном ходит от него. Скорее всего и мать Кайли причастна…», - сказала актриса.
Ранее сообщалось, что российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии.