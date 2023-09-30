Стало известно имя нового владельца роскошных апартаментов Бориса Моисеева

Почти голд шли баталии за роскошную квартиру Бориса Моисеева, который ушел из жизни 27 сентября прошлого года. Согласно договору ренты, роскошное жилье неподалеку от Садового кольца переходило Сергею Гороху, помощнику Бориса Моисеева. Именно он заботился об артисте в последние годы. Однако брат Моисеева, узнал о подписанных документах умершего, собирался их оспорить. Хотя он и не общался с Борисом, тем не менее считал, что ему тоже должна достаться часть наследства. Он также уверял, что это именно из-за Гороха не складывалось его общение с братом.