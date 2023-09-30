Стало известно имя нового владельца роскошных апартаментов Бориса Моисеева
Брат покойного артиста собирался оспорить договор ренты
Почти голд шли баталии за роскошную квартиру Бориса Моисеева, который ушел из жизни 27 сентября прошлого года. Согласно договору ренты, роскошное жилье неподалеку от Садового кольца переходило Сергею Гороху, помощнику Бориса Моисеева. Именно он заботился об артисте в последние годы. Однако брат Моисеева, узнал о подписанных документах умершего, собирался их оспорить. Хотя он и не общался с Борисом, тем не менее считал, что ему тоже должна достаться часть наследства. Он также уверял, что это именно из-за Гороха не складывалось его общение с братом.
«В последний раз мы созванивались с Борисом в его день рождения — полтора года назад. После этого ни разу не разговаривали, сколько бы ни звонили… Горох (директор покойного певца, прим. WomanHit.ru) его полностью изолировал, отключил все телефоны. Я даже попросил соседку, которая улетала в Москву, найти Бориса. Она прилетела и сказала, что не нашла. Никто не открыл дверь».
Старший брат артиста Маркс Толкач собирался прилететь в Москву из Канады, чтобы оспорить завещение. В последний раз информация о его визите появилась в начале сентября, перед открытием памятника Моисееву. Однако брат так и не появился в России, а сейчас, как сообщает издание Woman.ru, принято окончательное решение о том, что именно Сергей Горох становится новым владельнцем апартаментов Моисеева.
Напомним, Борис Моисеев жил в элитном доме на Краснопролетарской улице рядышком с Садовым кольцом. По приблизительным оценкам, стоимость жилья — примерно в 70 миллионов рублей. Сергей Горох уже начал в жилье ремонт и пообещал, что постарается сохранить память умершего друга.
«Я занимаюсь тем, чтобы навести порядок в костюмах Бориса, делаю помещение под его наряды. На следующий год Борису Михайловичу исполнилось бы 70 лет. Эти наряды будут задействованы».