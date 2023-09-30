Звездный скандал! Дробыш заявил, что ненавидел Наташу Королеву: «На эстраду ворвалась вот эта с „Желтыми тюльпанами“»
Новый сезон музыкального шоу «Битвы поколений» на телеканале МУЗ-ТВ набирает обороты! В прошлом выпуске Интернет взорвался после склоки певца Шуры и Вали Карнавал. А теперь продюсер Виктор Дробыш не удержался от откровений и «разнес в пух и прах» Наташу Королеву.
Отметим, что исполнительница хита «Маленькая страна» соревновалась в выпуске с кумиром молодежи Клавой Кокой. Сначала девушки исполнили свои песни, а потом взяли треки друг друга и представили их в совершенно другом виде. Так вот Виктору по вкусу пришлось творчество Клавы, а Наташу он крепко раскритиковал. Выяснилось, что продюсер уже давно «точил зуб» на звезду…
«Мы играли в разных группах в 80-х, потом появилась рок-группа „Санкт-Петербург“. И параллельно с этим в эстраду ворвалась вот эта вот… с „Желтыми тюльпанами“. <…> Вы даже не представляете, как мы это все ненавидели! Мы ненавидели Королеву, Гулькину…» — рассказал Дробыш, не стесняясь в выражениях.
Телезрители уже перепугались, что грядет новая звездная драма, как вдруг Виктор сменил гнев на милость и похвалил версию Королевой хита Клавы «Покинула чат».
«Роскошно и неожиданно», — расплылся в улыбке продюсер.