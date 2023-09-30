Дробыш заявил, что ненавидел Наташу Королеву

«Мы играли в разных группах в 80-х, потом появилась рок-группа „Санкт-Петербург“. И параллельно с этим в эстраду ворвалась вот эта вот… с „Желтыми тюльпанами“. <…> Вы даже не представляете, как мы это все ненавидели! Мы ненавидели Королеву, Гулькину…» — рассказал Дробыш, не стесняясь в выражениях.