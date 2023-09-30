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Звездный скандал! Дробыш заявил, что ненавидел Наташу Королеву: «На эстраду ворвалась вот эта с „Желтыми тюльпанами“»

Новый сезон музыкального шоу «Битвы поколений» на телеканале МУЗ-ТВ набирает обороты! В прошлом выпуске Интернет взорвался после склоки певца Шуры и Вали Карнавал. А теперь продюсер Виктор Дробыш не удержался от откровений и «разнес в пух и прах» Наташу Королеву.

Дробыш заявил, что ненавидел Наташу Королеву
© Popcake.tv

Отметим, что исполнительница хита «Маленькая страна» соревновалась в выпуске с кумиром молодежи Клавой Кокой. Сначала девушки исполнили свои песни, а потом взяли треки друг друга и представили их в совершенно другом виде. Так вот Виктору по вкусу пришлось творчество Клавы, а Наташу он крепко раскритиковал. Выяснилось, что продюсер уже давно «точил зуб» на звезду…

«Мы играли в разных группах в 80-х, потом появилась рок-группа „Санкт-Петербург“. И параллельно с этим в эстраду ворвалась вот эта вот… с „Желтыми тюльпанами“. <…> Вы даже не представляете, как мы это все ненавидели! Мы ненавидели Королеву, Гулькину…» — рассказал Дробыш, не стесняясь в выражениях.

Телезрители уже перепугались, что грядет новая звездная драма, как вдруг Виктор сменил гнев на милость и похвалил версию Королевой хита Клавы «Покинула чат».

«Роскошно и неожиданно», — расплылся в улыбке продюсер.