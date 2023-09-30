Барановская подарила детям экзотического питомца
Юлия Барановская в личном блоге рассказала, что исполнила, наконец, давнее желание своих детей. Артем, Яна и Арсений просили маму купить настоящую змею в террариуме. Об этом пишет портал vokrug.tv.
Юлия опубликовала видеоролик с новым обитателем дома. При этом она обеспокоена размерами змея.
«Теперь он живет у нас…А что ты такой активный-то на ночь глядя? Он что, по ночам будет тут тусоваться? Ой, мамочки, какой он большой… Он еще вырастет?», — переживает Юлия.
Телеведущая призналась, что побаивается змеи, но старается к ней привыкнуть, поскольку теперь это их питомец
Юлия Барановская растит троих детей от футболиста Андрея Аршавина - Артема, Яну и Арсения. Несмотря на свой плотный график, телеведущая старается уделять наследникам максимум внимания.
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