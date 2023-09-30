Юрий Лоза поделился секретом хорошего отдыха

Видео: Отдохнувший в Крыму Юрий Лоза поделился секретом
Советский, российский певец, автор песен и актер Юрий Лоза поделился простым секретом хорошего отдыха.
Ранее легендарный артист ездил, бывало, отдыхать в другие страны, но в этом году Юрий предпочел Крым.
"Самый лучший отдых - находиться там, где тебе хорошо. Не пытаться улучшить", - заявил исполнитель в эфире программы "Крым 24".
"Лучшее - враг хорошего. Понравилось вам в каком-то месте, не надо ничего больше искать, отдыхайте", - уверен артист.
Юрий Лоза родился в Свердловске. Первую сольную запись выпустил в 1983-м. В январе этого года артист подвергся санкциям со стороны Украины - за свою патриотическую позицию.
В нескольких сериалах появляется как актер. Песни Юрия звучат в "Женщине для всех", "Разборчивом женихе", других картинах.