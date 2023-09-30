Юрий Лоза поделился секретом хорошего отдыха

Советский, российский певец, автор песен и актер Юрий Лоза поделился простым секретом хорошего отдыха.

Ранее легендарный артист ездил, бывало, отдыхать в другие страны, но в этом году Юрий предпочел Крым.

"Самый лучший отдых - находиться там, где тебе хорошо. Не пытаться улучшить", - заявил исполнитель в эфире программы "Крым 24".

"Лучшее - враг хорошего. Понравилось вам в каком-то месте, не надо ничего больше искать, отдыхайте", - уверен артист.

Юрий Лоза родился в Свердловске. Первую сольную запись выпустил в 1983-м. В январе этого года артист подвергся санкциям со стороны Украины - за свою патриотическую позицию.