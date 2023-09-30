Киркоров назвал Асти «настоящей царицей»

«Я одним из первых услышал ее новый альбом, - продолжил Филипп. – Это у нас уже добрая традиция. Она приехала ко мне, и мы послушали. Анна сегодня - номер один на нашей эстраде. Она излучает потрясающую энергетику, творческая очень – настоящая царица. Не зря и альбом так называется», - отметил Филипп Бедросович.