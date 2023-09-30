Киркоров назвал Асти «настоящей царицей»
Анна Асти по случаю выхода нового альбома устроила бал в Петровском путевом дворце. К зданию гости шли по красной ковровой дорожке. И сразу попадали в атмосферу настоящего праздника: оркестр, живые статуи, а официанты предлагали разные напитки и яства. Об этом информирует «Московский Комсомолец».
Исполнительница хита «Царица» заранее попросила своих гостей приходить в соответствующих «царских» нарядах. Так, Филипп Киркоров сверкал и переливался, весь усыпанный драгоценными камнями. Поп-король высокого мнения о молодой певице.
«Я одним из первых услышал ее новый альбом, - продолжил Филипп. – Это у нас уже добрая традиция. Она приехала ко мне, и мы послушали. Анна сегодня - номер один на нашей эстраде. Она излучает потрясающую энергетику, творческая очень – настоящая царица. Не зря и альбом так называется», - отметил Филипп Бедросович.
Кстати, Филипп Киркоров появится в новой части культового фильма «Елки». Король эстрады сыграет в киноленте эпизодическую роль. Кстати, согласился на съемки артист, выдвинув определенное условие. Так, сцена должна быть отснята в его особняке.