Тимур Хайдаров после громкого скандала отказался от руководства клиникой

Ранее звездный пластический хирург уверял, что правда на его стороне.

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Скандальная история, в которой оказались задействованы звезды российского шоу-бизнеса и пластический хирург Тимур Хайдаров, набирает обороты. Выяснилось, что Хайдаров после громких разборок со Славой и Успенской вышел из состава учредителей клиники. Это случилось после сообщений о внеплановых проверках в лечебных учреждениях, где практиковал пластический хирург.

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Примечательно, что клиника, которую покинул хирург, на самом деле по всем показателям довольно заурядная. Общая выручка за весь прошлый год составила 4 миллиона рублей, а чистая прибыль и вовсе не дотянула до 160 тысяч рублей. Такие цифры удивительны, ведь стоимость только одной операции у Хайдарова может составлять порядка 2 миллионов рублей. Конечно же, в кругах шоу-бизнеса поползли слухи, что дела у звездного хирурга идут не самым лучшим образом.

А ведь еще недавно хирург уверял, что правда на его стороне, и он обязательно отстоит свое доброе имя. Он сам и его жена отрицали все обвинения в плохой работе.

«Все наши пациенты с нами на связи и решают вопрос мирно, без хайпа, хождения по программам, — рассказывала жена Хайдарова, Светлана Сильваши, в личном блоге. — Если мы общаемся интеллигентно, это не значит, что нам нечего сказать. Это значит, что мы воспитанные, добрые и ответственные люди».

На стороне Хайдарова активно выступает Филипп Киркоров, который благодаря хирургу приобрел красивое подтянутое тело и пресс с кубиками. Однако певица Слава уверяет, что поп-король тоже пострадал от действий Хайдарова. Она даже публично обратилась к Филиппу с просьбой сделать признание.

«Филипп, давай честно? Покажи свою левую руку". И продолжила делиться той информацией, которая есть у нее: "Я знаю, что он не к Тимуру ходит на перевязки. Я не скажу, к какому врачу он ходит, меня попросили не говорить об этом. У него с рукой, насколько я знаю, очень большие проблемы. Не дай бог, чтобы они чем-то плохим закончились. Как артиста, я люблю Филиппа, а, как человека, ну, конечно… куда-то его повело не туда. Ну вот без обмана покажи свою руку, на передачах все скрыто».