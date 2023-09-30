Тимур Хайдаров после громкого скандала отказался от руководства клиникой
Ранее звездный пластический хирург уверял, что правда на его стороне.
Скандальная история, в которой оказались задействованы звезды российского шоу-бизнеса и пластический хирург Тимур Хайдаров, набирает обороты. Выяснилось, что Хайдаров после громких разборок со Славой и Успенской вышел из состава учредителей клиники. Это случилось после сообщений о внеплановых проверках в лечебных учреждениях, где практиковал пластический хирург.
Примечательно, что клиника, которую покинул хирург, на самом деле по всем показателям довольно заурядная. Общая выручка за весь прошлый год составила 4 миллиона рублей, а чистая прибыль и вовсе не дотянула до 160 тысяч рублей. Такие цифры удивительны, ведь стоимость только одной операции у Хайдарова может составлять порядка 2 миллионов рублей. Конечно же, в кругах шоу-бизнеса поползли слухи, что дела у звездного хирурга идут не самым лучшим образом.
А ведь еще недавно хирург уверял, что правда на его стороне, и он обязательно отстоит свое доброе имя. Он сам и его жена отрицали все обвинения в плохой работе.
«Все наши пациенты с нами на связи и решают вопрос мирно, без хайпа, хождения по программам, — рассказывала жена Хайдарова, Светлана Сильваши, в личном блоге. — Если мы общаемся интеллигентно, это не значит, что нам нечего сказать. Это значит, что мы воспитанные, добрые и ответственные люди».
На стороне Хайдарова активно выступает Филипп Киркоров, который благодаря хирургу приобрел красивое подтянутое тело и пресс с кубиками. Однако певица Слава уверяет, что поп-король тоже пострадал от действий Хайдарова. Она даже публично обратилась к Филиппу с просьбой сделать признание.
«Филипп, давай честно? Покажи свою левую руку". И продолжила делиться той информацией, которая есть у нее: "Я знаю, что он не к Тимуру ходит на перевязки. Я не скажу, к какому врачу он ходит, меня попросили не говорить об этом. У него с рукой, насколько я знаю, очень большие проблемы. Не дай бог, чтобы они чем-то плохим закончились. Как артиста, я люблю Филиппа, а, как человека, ну, конечно… куда-то его повело не туда. Ну вот без обмана покажи свою руку, на передачах все скрыто».
Напомним, о Тимуре Хайдарове заговорили буквально на каждом углу после заявления певицы Славы о том, что он испортил ее грудь. Вслед за ней сказала свое веское слово Любовь Успенская: она, как выяснилось, тоже пострадала от действий хирурга. Ну а дальше события развивались как снежный ком. На связь со Славой стали выходить другие недовольные женщины, каждая из которых рассказывала свою историю неудач Хайдарова. Был создан отдельный канал, куда можно было обращаться со своими жалобами. На данный момент в Следственный комитет, ФНС России, Росздравнадзор, в полицию и генеральному прокурору России подано 28 коллективных заявлений, и это не считая индивидуальных обращений.