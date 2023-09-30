Шатилова призналась, что потеряла сон
Анна Шатилова сейчас очень редко выходит в свет, поэтому, когда она появилась на кинопремьере, особое внимание и гостей и журналистов ей было обеспечено. Легендарный диктор пообщалась с представителями газеты «Московский Комсомолец» и, в частности, рассказала, что очень переживает за нашу страну из-за событий на Украине. Ее даже мучает бессонница.
«Я плохо сплю, так как переживаю из-за СВО. Успокоиться не могу. Поэтому моя работа и занятость, слава богу, очень отвлекают. Ну и когда в семье все в порядке, все также работают, заняты делом, тогда мне спокойнее», — сказала Шатилова.
Ранее советский и российский диктор Анна Шатилова напомнила, что журналист, бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов, умерший в возрасте 100 лет, сыграл в истории телевидения очень большую роль. О Мамедове на телевидении всегда говорили с придыханием, поделилась она в беседе с газетой «Известия».