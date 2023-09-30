Шатилова призналась, что потеряла сон

Анна Шатилова сейчас очень редко выходит в свет, поэтому, когда она появилась на кинопремьере, особое внимание и гостей и журналистов ей было обеспечено. Легендарный диктор пообщалась с представителями газеты «Московский Комсомолец» и, в частности, рассказала, что очень переживает за нашу страну из-за событий на Украине. Ее даже мучает бессонница.