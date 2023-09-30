Реже и дороже: Николаев изменит график концертов

Игорь Николаев после операции на сердце принял решение сократить количество выступлений, а также рассматривать предложения о концертах поближе к Москве.

При этом ценник будет повышен как минимум на миллион рублей – то есть, от четырех миллионов за мероприятие.

Телеграм-канал Мash пишет, со ссылкой на источник из окружения певца, что после переговоров с медиками и семейного совета Николаев определился с графиком – не более 2-3 концертов в месяц, высокий ценник и отсутствие длительных переездов.

Накануне композитор и певец Игорь Николаев покинул больничные стены после операции на сердце. По данным источников, 63-летнего артиста увезли из НМИЦК имени Чазова на черном автомобиле марки BMW.