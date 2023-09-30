Юлиан опроверг слухи о депрессии Пахмутовой

«У людей совести нет. Я потрясен этими вбросами, которые происходят. Всегда, когда кто-то умирает из великих людей, начинается погоня за сенсациями. Выдают новости, не соответствующие действительности. Понятно, что для Александры Николаевны это огромное потрясение. Она потеряла человека, с которым прожила почти 70 лет. Она в горе. Еще даже 40 дней не прошло, а ей не дают спокойно оплакать мужа», — сказал певец.