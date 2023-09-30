Юлиан опроверг слухи о депрессии Пахмутовой
Александра Пахмутова осталась вдовой. В середине сентября в реанимации московской больницы умер ее муж Николай Добронравов. Супруги были вместе почти 70 лет.
В СМИ и социальных сетях появилась информация о том что Александра Николаевна не справляется с горем и впала в глубокую депрессию
Юлиан, близкий друг звездной пары, с возмущением осудил подобные разговоры. Об этом пишет портал woman.ru.
«У людей совести нет. Я потрясен этими вбросами, которые происходят. Всегда, когда кто-то умирает из великих людей, начинается погоня за сенсациями. Выдают новости, не соответствующие действительности. Понятно, что для Александры Николаевны это огромное потрясение. Она потеряла человека, с которым прожила почти 70 лет. Она в горе. Еще даже 40 дней не прошло, а ей не дают спокойно оплакать мужа», — сказал певец.
Он объяснил, что ни о какой тяжелой депрессии речи не идет, и скорая помощь под окнами композитора не дежурит.
«Самое главное сейчас оставить в покое Александру Николаевну и не искать сенсаций», — резюмировал Юлиан.
Также певец Лев Лещенко подтвердил, что Пахмутова «в приличном настроении» даже после похорон и хорошо держится, но нуждается в поддержке.