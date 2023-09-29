Шоу Гарика Харламова на НТВ закрыли из-за провального рейтинга

Николай Картозия, гендиректор телеканала "Пятница!" и бывший менеджер НТВ, рассказал, что произошло с юмористическим "Бульдог-шоу".

"Именная" программа комика Гарика Харламова, начавшая было выходить на НТВ в 2010-м, тихо, но стремительно ушла в закат после нескольких выпусков.

По словам менеджера, причина была в низких рейтингах передачи.

"Я помню, как мы похитили у ТНТ Гарика Харламова. Выкрали прямо из "Камеди Клаба". И запустили на НТВ его авторское "Бульдог-шоу". Первые четыре выпуска провалились с треском", - пояснил Картозия в своем Telegram-канале.

"Аудитория НТВ, включившая канал в воскресенье вечером, не понимала, кто этот гуттаперчевый мальчик в очках", - добавил он.

По оценке менеджера, "Гарик был звездой аудитории 14-44", поэтому "прямая пересадка его на НТВ вызвала шок".

Отмечено, что пятый выпуск шоу сумел улучшить показатели, но было уже поздно - за день до его премьеры генеральный директор НТВ передачу закрыл.