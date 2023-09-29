Газманов назвал Сталина героем и предложил убрать Солженицына из школьной программы

«Если у страны нет цели или она замутненная, то цензура работает сама на себя. Или в одну сторону скатывается, или в другую. Или это все переходит в какие-то финансовые комбинации: это можно, это нельзя, выдаются лицензии. Когда сложная в стране ситуация, то нужно поправить эту ситуацию, госпошину вести, там, знаете, на ввоз автомобилей, но нужно осуществлять регулирование», – отметил Газманов.