Газманов назвал Сталина героем и предложил убрать Солженицына из школьной программы
В эфир вышел новый выпуск передачи «Дайте сказать!», гостем которого стал артист, автор патриотической песни Олег Газманов. Он высказал свое отношение к Сталину, Солженицыну, а также оценил перспективы возвращения цензуры.
«Если у страны нет цели или она замутненная, то цензура работает сама на себя. Или в одну сторону скатывается, или в другую. Или это все переходит в какие-то финансовые комбинации: это можно, это нельзя, выдаются лицензии. Когда сложная в стране ситуация, то нужно поправить эту ситуацию, госпошину вести, там, знаете, на ввоз автомобилей, но нужно осуществлять регулирование», – отметил Газманов.
Он считает, что можно контролировать ситуацию, не прибегая к цензуре, так как она может навредить. Артист напомнил, что в довоенные времена Советский союз претерпевал стремительное развитие и цензура не была введена в обществе: строились сталинские высотки, развивалась мода и архитектура, и выросла страна, способная победить фашизм.
Газманов считает, что Сталин – это герой, которого нужно признать, поскольку он привел огромную страну к победе. Однако таких личностей, как Солженицын, не должно быть в школьной программе, а если и будут какие-то упоминания, то нужно уточнять и приводить доказанные факты, что его творчество не имеет никакого отношения к исторической действительности, добавил артист.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о скандале Олега Газманова и лидера группы «Земляне» Владимира Киселева. Лидер группы направил артисту письмо, где обвинил его в краже песен зарубежных исполнителей.