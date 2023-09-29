Кристина Асмус перенесла операцию

Актриса Кристина Асмус сообщила у себя в социальной сети, что ей сделали операцию на сломанной ноге. По ее словам, ее провели еще неделю назад.

«Что ж, мне сделали операцию. На левую стопу. Теперь там у меня титановая пластина и пять винтов. Операция была непростая, но итог фартовый», — написала Асмус.

При этом актриса призналась, что ей тяжело дались первые два дня после нее. По словам Асмус, ее рвало 15 часов подряд, была температура под 40 градусов, «отходняки после анестезии, адовые боли в ноге и прочие послеоперационные прелести». Она добавила, что питалась эти два дня только с помощью капельниц.