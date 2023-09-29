Никита Пресняков перепутал резиновую уточку в костюме Джокера с бомбой

Старший сын певицы Кристины Орбакайте, музыкант Никита Пресняков испугался резиновой уточки, которую кто-то оставил на двери автомобиля исполнителя. Об этом он написал в своем блоге.

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— Тут меня ждет какая-то подозрительная штука. Джокер обычно так делает, — говорит старший внук Аллы Пугачевой и параллельно снимает свой внедорожник.

Позже артист выложил еще один видеоролик, в котором рассказал, что это просто американская традиция владельцев джипов и бояться нечего.

Согласно традиции, уточняет Пресняков, водители кладут эту уточку другому обладателю внедорожника, а тот в свою очередь должен сохранить и передать игрушку следующему. Тем не менее музыкант выбросил уточку, не решившись принять участие во флешмобе.

— Здесь можно ожидать чего угодно. И, может, появился какой-то настоящий подражатель Джокера и делает маленькие бомбочки из уток, — поделился артист.

Исполнитель добавил, что из-за страха за свою жизнь просто сбросил игрушку, изнутри открыв водительскую дверь с пассажирского места.