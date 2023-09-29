Рэпер Дрейк пообещал оплатить фанатам медовый месяц на островах

Канадский рэпер и продюсер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) во время своего концерта в Атланте пообещал пришедшим на шоу фанатам оплатить им медовый месяц на островах Теркс и Кайкос. Его цитирует портал HipHopDX.

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Отмечается, что такое решение хип-хоп-артист принял после того, как одна из поклонниц принесла на его выступление плакат с надписью «Мы отменили наш медовый месяц ради этого».

«Поскольку сегодня мы в Атланте, я чувствую всеобщую любовь. Одно из моих любимых мест в мире, знаете, какое? Место под названием Теркс и Кайкос. Я отправлю вас на Теркс и Кайкос в небольшой медовый месяц», — заявил 36-летний исполнитель со сцены.