Россиянка потребовала моральную компенсацию от Ивлеевой после просмотра ее видео

Жительница Челябинской области подала в суд на блогера и ведущую Настю Ивлееву. Как сообщает Telegram-канал Mash, женщина потребовала взыскать 1 млн рублей в качестве морального ущерба после просмотра ее роликов.

38-летняя заявительница утверждает, что посмотрела 84 видео Ивлеевой и пришла в ужас от количества жаргонизмов и мата. Свое неудовольствие она оценила в приличную сумму, которую решила взыскать через суд. Также женщина потребовала заблокировать видео блогера на всех платформах, чтобы их не смотрела молодежь.

Суд рассмотрел жалобу и отправил контент ведущий на экспертизу. Если нарушения в видео подтвердятся, то знаменитость может ждать повестка в Челябинский суд для дальнейших разбирательств по иску.

Напомним, что ранее Ивлеева оказалась в центре скандала из-за видео, на котором она вместе с журналисткой Аленой Жигаловой ела морскую свинку. В рамках своего выпуска Agent Show она предложила гостье испытание — дать ей свой смартфон или съесть морскую свинку. Жигалова оказалась давать гаджет блогеру и выбрала второй вариант.