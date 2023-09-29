Самойлова назвала свою внешность без наращенных волос «ужасной»

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сняла искусственные волосы и оценила свою внешность словом «ужасно». Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя инфлюэнсерша решила освежить внешний вид и показать на камеру естественную внешность. «Приехала на волосы. Сейчас покажу вам себя без наращенных волос», — сообщила она.

Затем в опубликованном ролике звезда предстала с тонкими прядями разной длины.

«Ужасно, но не так уж и ужасно. Я наращиваю волосы лет 15. Но я практически готова морально снять наращивание и лечить свои», — призналась Самойлова.

В заключение знаменитость показала результат работы мастера. На кадрах видно, что локоны блогерши вновь стали длинными и более густыми.

«15 лет — это очень большая привычка», — посетовала она.